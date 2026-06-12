2026 FIFA Dünya Kupası’nda heyecan fırtınası, A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu'ndaki dev randevuyla zirveye tırmanıyor! Turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, kendi seyircisi önünde Güney Amerika'nın inatçı ekibi Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Pazar sabahı Avustralya karşısına çıkacak olan "Bizim Çocuklar"ı yakından ilgilendiriren bu tarihi 90 dakika öncesinde, iki takımın kampından gelen son dakika haberleri ise nefesleri kesti.

1 /10 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, kendi taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta Paraguay sınavına çıkıyor.



2 /10 Mauricio Pochettino yönetiminde yeni bir sayfa açan Birleşik Devletler, turnuva öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti.



3 /10 Senegal'i 3-2 mağlup eden Amerikalılar, Almanya karşısında ise sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da oyun anlamında olumlu sinyaller verdi.



4 /10 Dünya Kupası tarihinde son olarak 2002 yılında çeyrek finale kalan ve 1930'dan bu yana yarı final göremeyen ABD, ev sahipliğinin de avantajıyla bu kez daha ileriye gitmek istiyor.



5 /10 Pochettino'nun öğrencileri, gruptaki diğer maçları olan Avustralya ve Türkiye karşılaşmaları öncesinde kazanarak moralli bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor.



6 /10 Paraguay cephesinde ise 16 yıllık Dünya Kupası özlemi sona ermiş durumda. 2010'dan sonra ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkacak olan Güney Amerika temsilcisi, savunma disiplini ve mücadele gücüyle ön plana çıkıyor.



7 /10 Angel Romero ve Miguel Almiron gibi tecrübeli isimler takımın en önemli kozları olarak gösterilirken, Paraguay'ın en büyük hedefi turnuvaya puan ya da puanlarla başlamak.



8 /10 Son hazırlık maçında Nikaragua'yı 4-0 mağlup ederek moral depolayan Paraguay'da, takımın hücum gücünde önemli yer tutan Julio Enciso'nun sakatlığı moralleri bozmuş durumda. Genç yıldızın ABD karşısında forma giyemeyeceği açıklanırken, turnuvanın ilerleyen bölümlerinde takıma dönmesi bekleniyor.



9 /10 Grubun dengelerini etkileme potansiyeli taşıyan karşılaşmada, ev sahibi ABD taraftar desteğini arkasına alarak üç puana uzanmak isterken, Paraguay ise savunma gücünü ön plana çıkarıp sürpriz peşinde olacak.

