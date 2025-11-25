Yeni Şafak
Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Union SG maçı için şok tahmin

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Union SG maçı için şok tahmin

14:0125/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Galatasaray-Union SG maçıyla ilgili skor tahmini yaptı. Ünlü yorumcunun tahmini sarı-kırmızılıları kızdırdı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında bu akşam Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı RAMS Park'ta konuk edecek.

Kritik mücadele, sarı-kırmızılı temsilcimizin ilk 8 hedefi için büyük önem taşıyor.

Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

Belçika ekibi Union SG is, 3 puanla 28. sırada yer alıyor.

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, beklenmedik bir öngörüde bulunarak Belçika ekibinin maçı kazanacağını savundu. Çakar, "Union SG’nin Galatasaray’ı yeneceğini düşünüyorum. Belki 1 fark veya 2 fark olabilir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın bu tahmini sosyal medyada gündem olurken, Galatasaraylı taraftalar ünlü yorumcuya tepki gösterdi.

#Şampiyonlar Ligi
#Ahmet Çakar
#Galatasaray
#Union SG
