Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Union SG maçı için şok tahmin

Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, beklenmedik bir öngörüde bulunarak Belçika ekibinin maçı kazanacağını savundu. Çakar, "Union SG’nin Galatasaray’ı yeneceğini düşünüyorum. Belki 1 fark veya 2 fark olabilir" ifadelerini kullandı.