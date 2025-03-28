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Ahmet Çakar'ın derbi tahmini sosyal medyayı salladı

Ahmet Çakar'ın derbi tahmini sosyal medyayı salladı

15:3028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak kritik Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili dikkati çeken bir tahminde bulundu.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak.

Yarın akşam saat 20.30'da oynanacak mücadele hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Futbolseverler, hem Galatasaray'ın şampiyonluk yarışını hem de Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılımını yakından ilgilendiren maçın sonucu merakla bekleniyor.

Beyaz Futbol yorumcuları; Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar dev derbiyle ilgili tahminlerini açıkladı.

Siyah-beyazlıların derbiyi kaybetmeyeceğini söyleyen Sinan Engin, "Ya berabere biter ya da Beşiktaş kazanır" dedi.

Abdülkerim Durmaz, derbinin berabere biteceği tahmininde bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalı ise derbinin zor geçeceğini kazanan tarafın Galatasaray olacağını söyledi.

Ahmet Çakar ise iddialı bir tahminde bulundu. "Galatasaray yenilecek" diyen Çakar, "Beşiktaş kazanır da 2 fark ve üstünde mi kazanır onu bilemiyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun bu tahmini sosyal medyada gündem oldu.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Ahmet Çakar

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