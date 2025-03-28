Ahmet Çakar'ın derbi tahmini sosyal medyayı salladı

Ahmet Çakar ise iddialı bir tahminde bulundu. "Galatasaray yenilecek" diyen Çakar, "Beşiktaş kazanır da 2 fark ve üstünde mi kazanır onu bilemiyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcunun bu tahmini sosyal medyada gündem oldu.