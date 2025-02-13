Al-Musrati Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vurdu

Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan Monaco’ya kiralanan Al-Musrati dün akşam Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu. 28 yaşındaki futbolcu Monaco’nun Benfica ile karşılaştığı maçta 10 dakika içinde 2 sarı kart görerek oyun dışı kaldı. Detaylar haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Monaco ile Portekiz takımı Benfica karşı karşıya geldi.
Fransa'da oynanan dev mücadeleyi 1-0 kazanan Benfica'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.
Monaco'nun devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Al-Musrati, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Mücadelenin 41. dakikasında yaptığı faul nedeniyle ilk sarı kartını gören Al-Musrati, 52. dakikada ise bu kez itirazdan sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Takım arkadaşına yapılan faul için maçın hakeminden kart göstermesini isteyen Musrati, sarı kartı kendisi görmüş oldu.
Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kart, Devler Ligi'nde gecenin en çok konuşulan anlarından birisi oldu.