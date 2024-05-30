Alex de Souza teknik ekibinde olacak isimleri açıkladı

Türkiye’den üzgün ayrıldığını vurgulayan Alex de Souza, "Buradan ayrılırken üzgün ayrıldım. İnsanların bana yaşattıkları ise mutlu ayrılmama da vesile oldu. Burada bulunduğum zamanlarda Türk halkının bana yaşattığı mutlu hisler için de teşekkür ederim. Burada bir sözleşmem var. Takımı başarıya götürmek için çalışacağım. Gelecek adına konuşmaya gerek yok, gün gün bakacağız. Mesele ben Brezilya’da oynarken Türkiye’de kariyerime devam edeceğim ve sürdüreceğim aklıma gelmemişti. 8 yıl sonra kariyerimi Fenerbahçe’de tamamlayacağımı düşünüyordum. Ben Antalyaspor’da olmaktan dolayı mutluyum. Gelecek ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Bugünün tadını çıkaralım, yarına bakarız" dedi.