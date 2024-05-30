Alex de Souza teknik ekibinde olacak isimleri açıkladı

Geçtiğimiz gün Antalya’ya gelen ve kırmızı-beyazlı taraftarlarca coşkulu bir şekilde karşılanan Alex de Souza, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Brezilyalı teknik adam, teknik ekibini açıkladı.
Antalyaspor'da Sergen Yalçın'ın yerine teknik direktörlüğe Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza getirildi.
Brezilyalı teknik adam için şehir merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilen imza törenine; Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın sözcüsü Alkan Evren, yöneticiler ve Alex de Souza katıldı.
İki yıllık sözleşmeye imza atan Alex de Souza, Antalya’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Bana burada çok iyi şeyler hissettiren halkla ve çok mutlu olduğum bir ülkeye geldiğim için herkese teşekkür ederim. Aynı şekilde geldiğim günden beri evimde hissettiren Antalya şehrine teşekkür ederim. Hoca olarak çıktığım yolda başarılı olarak şehre bir enerji vermek istiyorum. Antalya ve halkına bana kısa sürede gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkür ederim" dedi.
Kırmızı-beyazlı taraftarları stadyumda görmek istediğini de aktaran Alex, "Bu 2 yıllık kontratımın olduğu sürede başarılı olmak istiyorum. Taraftarımızı stadımızda görmek istiyoruz. İyi bir ekip kurup maçlarda taraftarlarımızla keyifli anlar geçirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu açıdan da çok mutlu olduğumu belirtmek isterim" diye konuştu.
Antalyaspor’un, menajeriyle görüşmeye başladığı andan itibaren takımla ilgili çalışmalara başladığını söyleyen Alex de Souza, "Çok yoğun şekilde takımı inceleme şansım oldu. Nuri ve Sergen hocanın oynattığı oyunlarla takımın ne tarz oyun ortaya koyduğuna dair inceleme şansım oldu. Burada da daha önce takımda çalışan insanlardan bilgi aldım ve onlardan aldığım bilgilerle çalışmalarımı sürdürdüm" şeklinde konuştu.
Brezilyalı çalıştırıcı, mücadeleci bir kadro oluşturmak istediğini ancak bunu yaparken de doğru bütçeyle başarıya gitmeyi düşündüklerini dile getirerek, "Semih hoca (Şentürk) ekibimizde olmayacak. Antalyaspor’da çalışanlar dışında 2 tane yardımcı hoca getireceğim; Joao Paolo ve Ze Roberto. Türkiye’de bulunan Mehmet Aurelio da bizimle olacak. Helton ile de konuştum. Diğer oyuncularla da görüştüm. Öncelikle burada biz en iyi kadroyu oluşturmak istiyoruz. Dengeli ve mücadeleci olmalı. Taraftar maçı izlemeye geldiğinde evine mutlu dönmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Antalyaspor’da gerçekten oynamak isteyen oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini belirten Alex, "Birçok oyuncu bazı takımlara gelmek ister. Bununla alakalı yönetim gerekli aksiyonları alacak. O isimlere takılı kalmayın. Brezilya’daydım ve oradaki haberlere daha rahat ulaşıyorum. Oradayken de bazı haberler geliyor ama bunlara takılı kalmayın" açıklamasını yaptı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, rakibiyle çok ciddi mücadele veren dengeli bir Antalyaspor hedeflediklerini de dile getirdi. Alex, "Sistemle alakalı konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Gelen oyuncuların durumuna göre konuşabiliriz. Sadece şehir içinden değil dışından da Antalyaspor’u izlemeye gelenlerin olduğunu hayal ediyoruz. Bizim buradaki odağımız güçlü ve dengeli bir takım oluşturmak. Takımımda düşündüğümüz isimler var. Takımın finansal durumunu yormayacak oyuncular seçmek. İyi oyuncuları getirmek istiyoruz. Antalyaspor’u isteyen oyuncularla çalışmak istiyoruz. Bazen güçlü isimlerle kontrat imzalarsanız ama istediğinizi alamazsınız. Bizde o yüzden Antalyaspor’da oynama arzusunda olan oyuncularla çalışmak amacındayız" diye konuştu.
Türkiye’den üzgün ayrıldığını vurgulayan Alex de Souza, "Buradan ayrılırken üzgün ayrıldım. İnsanların bana yaşattıkları ise mutlu ayrılmama da vesile oldu. Burada bulunduğum zamanlarda Türk halkının bana yaşattığı mutlu hisler için de teşekkür ederim. Burada bir sözleşmem var. Takımı başarıya götürmek için çalışacağım. Gelecek adına konuşmaya gerek yok, gün gün bakacağız. Mesele ben Brezilya’da oynarken Türkiye’de kariyerime devam edeceğim ve sürdüreceğim aklıma gelmemişti. 8 yıl sonra kariyerimi Fenerbahçe’de tamamlayacağımı düşünüyordum. Ben Antalyaspor’da olmaktan dolayı mutluyum. Gelecek ile ilgili bir şey söylemek doğru değil. Bugünün tadını çıkaralım, yarına bakarız" dedi.