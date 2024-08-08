|
Spor

Alexander Sörloth ilk maçında mest etti: İki dakikada iki gol!

09:47 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:49 - 8/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’e transfer olan Alexander Sörloth, ilk maçında şov yaptı. İki dakikada iki gol atan eski Trabzonsporlu yıldız performansıyla alkış topladı.

1/ 6

Atletico Madrid'in yeni transferi Alexander Sörloth, takımı ile çıktığı ilk maçta şov yaptı.

2/ 6

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hong Kong Premier Ligi ekiplerinden Kitchee ile karşılaşan İspanyol ekibinde, Sörloth maça ilk 11'de çıktı.


3/ 6

Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Norveçli santrfor, 7. ve 8. dakikalarda attığı 2 golle taraftarını mest etmeyi başardı.


4/ 6

Mücadelenin geri kalanı gol yağmuruna sahne olurken, 90 dakika Atletico Madrid'in 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.


5/ 6

Atletico Madrid Kulübü, 28 yaşındaki Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.


6/ 6

Bu transfer için Villarreal'e 32 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.


#Alexander Sörloth
#Atletico Madrid
#Trabzonspor
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İspanya'nın içli köftesi: Empanada nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Empanada tarifinin püf noktaları