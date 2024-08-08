Alexander Sörloth ilk maçında mest etti: İki dakikada iki gol!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’e transfer olan Alexander Sörloth, ilk maçında şov yaptı. İki dakikada iki gol atan eski Trabzonsporlu yıldız performansıyla alkış topladı.
Atletico Madrid'in yeni transferi Alexander Sörloth, takımı ile çıktığı ilk maçta şov yaptı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hong Kong Premier Ligi ekiplerinden Kitchee ile karşılaşan İspanyol ekibinde, Sörloth maça ilk 11'de çıktı.
Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Norveçli santrfor, 7. ve 8. dakikalarda attığı 2 golle taraftarını mest etmeyi başardı.
Mücadelenin geri kalanı gol yağmuruna sahne olurken, 90 dakika Atletico Madrid'in 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Atletico Madrid Kulübü, 28 yaşındaki Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
Bu transfer için Villarreal'e 32 milyon Euro bonservis bedeli ödenmişti.