Alexander Sörloth ilk maçında mest etti: İki dakikada iki gol!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid’e transfer olan Alexander Sörloth, ilk maçında şov yaptı. İki dakikada iki gol atan eski Trabzonsporlu yıldız performansıyla alkış topladı.

1 / 6 Atletico Madrid'in yeni transferi Alexander Sörloth, takımı ile çıktığı ilk maçta şov yaptı.

2 / 6 Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hong Kong Premier Ligi ekiplerinden Kitchee ile karşılaşan İspanyol ekibinde, Sörloth maça ilk 11'de çıktı.



3 / 6 Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Norveçli santrfor, 7. ve 8. dakikalarda attığı 2 golle taraftarını mest etmeyi başardı.



4 / 6 Mücadelenin geri kalanı gol yağmuruna sahne olurken, 90 dakika Atletico Madrid'in 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



5 / 6 Atletico Madrid Kulübü, 28 yaşındaki Sörloth ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

