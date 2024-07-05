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Spor

Ali Koç ve Selahattin Baki ifade verecek

10:22 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 10:59 - 5/07/2024 Cuma
AA

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor.

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Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 

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Koç ve Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade işlemleri için gelmesi bekleniyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

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İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Selahattin Baki
#Galatasaray
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