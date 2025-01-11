Altay Bayındır'a zorlu görev: Ruben Amorim açıkladı

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, ara transfer döneminde ayrılacağı iddia edilen milli oyuncu Altay Bayındır için kararını verdi. Portekizli teknik adam, milli kalecinin kritik karşılaşmada forma giyeceğini açıkladı.
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. Tur karşılaşmasında Arsenal'e konuk olacak.
ARSENAL - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
12 Ocak Pazar günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal-Manchester United karşılaşması saat 18.00'de başlayacak. Mücadele Tabii Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Teknik direktör Ruben Amorim, mücadele öncesi Arsenal maçının kadrosu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
ALTAY BAYINDIR ARSENAL MAÇINDA İLK 11'Mİ?
Ruben Amorim, Arsenal ile oynanacak FA Cup maçında Altay Bayındır'ın ilk 11'de başlayacağını açıkladı.
26 yaşındaki file bekçisi, Tottenham ile oynanan lig kupası maçında yediği hatalı goller le tartışma konusu olmuş, ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilmişti.