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Ancelotti'den Arda Güler müjdesi! Basın toplantısında açıkladı

Ancelotti'den Arda Güler müjdesi! Basın toplantısında açıkladı

18:134/05/2025, Pazar
G: 4/05/2025, Pazar
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Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında konuk ettiği Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili müjdeyi verdi.

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu 3-2 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler birer gol ve asist yaptı. İspanyol devi puanını 75 yaptı ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Arda Güler, çok kaliteli bir oyuncu. Çok çalışıyor ve hiçbir zaman öz güvenini kaybetmedi. Eylül ayından bu yana çok gelişti ve değişti."

"Arda Güler, Barcelona maçında kesinlikle oynayabilir. İlk 11'de yer almak için takım arkadaşlarıyla rekabet edecek."


"El Clasico'yu kazanmak imkansız mı? Geçen hafta kazanmaya yaklaştık. Yeni şeyler denememize gerek yok. Ciddi oynamalıyız. El Clasico'yu kazanırsak şampiyon olacak mıyız? Hayır, yine puan olarak geride olacağız. LaLiga, Barcelona'nın ellerinde."

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