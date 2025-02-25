Ancelotti'den dikkat çeken Arda Güler açıklaması: Odama gelebilir

Ancelotti, "O da herkes gibi çalışıyor ve oynamak istiyor. Ancak bu bir süreç ve tüm genç futbolcular için geçerli. Bu, geçmişte diğer tüm genç futbolcular için de aynı oldu. Rodrygo da, Vinicius da, Valverde de bundan geçti. Onun da (Arda Güler) dünyanın en iyi takımına en iyi şekilde dahil olması için zamana ihtiyacı var. Burada çok üst düzey futbolcular var. Rekabet çok üst düzeyde. Herkes bunu anlayışla karşılıyor. Bunu anlamayan da anlamalı" ifadelerini kullandı.