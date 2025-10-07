Archie Brown'dan şok hamle: Hepsini kaldırdı

Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown, gece yarısı dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Taraftara sitem eden genç oyuncu, ayrıca sosyal medya hesabından bütün fotoğraflarını kaldırdı.
Fenerbahçe'nin sezon başında 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Archie Brown, özellikle son oynanan Samsunspor maçındaki performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.
Taraftarların tepki gösterdiği Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, sosyal medya hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.
23 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Etrafınıza bakmayı ve iyi giden her şeyi takdir etmeyi unutmayın" diyerek sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.
Archie Brown'ın ayrıca sosyal medya hesabındaki bütün fotoğrafları kaldırdığı görüldü.
Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıkan Archie Brown, 2 gol atarken 4 de asist kaydetti.