Arda Güler'den Ancelotti'ye 'açık bir uyarı': İspanyollar şaşkına döndü

Marca: "Arda Güler, takım arkadaşlarına sürekli talimatlar vererek Türkiye için kişiliğini ortaya koyuyor. Real Madridli oyuncu susmuyor ve takımın iyi yapmadığını düşündüğü bazı şeyleri düzeltmek için Ramazan arasını bile boşa harcamadı. Güler'in ülkesi için oynarken kendini önemli hissettiğine ve Real Madrid'de sahip olmayı hayal ettiği statüyü milli takımda çok daha erken elde ettiğine şüphe yok. Ancelotti, bu maçtan sonra, Salı günü, neredeyse hiç oynamadığı son haftalarda olduğundan çok daha canlı bir oyuncu bulacağından emin."