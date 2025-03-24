Arda Güler'den Ancelotti'ye 'açık bir uyarı': İspanyollar şaşkına döndü

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Macaristan ile mücadele ederken, ay-yıldızlıların ikinci golünü genç futbolcu Arda Güler kaydetti. Arda Güler'in performansı, İspanyol basınında da gündem oldu.
Milli futbolcu Arda Güler, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı’ndaki 4. golünü attı.
Müsabakanın 39. dakikasında ceza sahası içi sağ tarafında bulunan Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topu Arda bekletmeden tek vuruşla ağlara gönderdi ve skoru 2-0’a getirdi.
İspanyol basını, Arda Güler'in performansını şaşkınlıkla izlerken; Real Madrid'de az forma süresi yakalamasına rağmen oynadığı futbolun çok başarılı olduğu ifade edildi. İşte İspanyol basınından yansıyanlar;
Marca: "Arda Güler, takım arkadaşlarına sürekli talimatlar vererek Türkiye için kişiliğini ortaya koyuyor. Real Madridli oyuncu susmuyor ve takımın iyi yapmadığını düşündüğü bazı şeyleri düzeltmek için Ramazan arasını bile boşa harcamadı. Güler'in ülkesi için oynarken kendini önemli hissettiğine ve Real Madrid'de sahip olmayı hayal ettiği statüyü milli takımda çok daha erken elde ettiğine şüphe yok. Ancelotti, bu maçtan sonra, Salı günü, neredeyse hiç oynamadığı son haftalarda olduğundan çok daha canlı bir oyuncu bulacağından emin."
Defensa Central: "Takımının ikinci golünü atan Arda Güler 63 dakika oynadı. Ancelotti'ye pes etmeyeceğine ve iyi şeyler başladığında Madrid teknik direktörünün planlarında yer almak için savaşacağına dair açık bir uyarı."