Arda Güler'den Carlo Ancelotti'ye büyük rest: İspanya'da gündem olan konuşma

Real Madrid forması giyen Arda Güler'den, teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye büyük rest. İspanyol basınında yer alan konuşma, büyük dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta Real Madrid, Atletico Madrid ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Arda Güler bu karşılaşmada süre alamadı.
Bu sezon ara ara süre alsa da milli oyuncunun mutlu olmadığı iddia edildi.
Hatta İspanyol basınında yer alan bir haber, gündeme bomba gibi düştü.
Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre Arda Güler, Atletico maçı sonrasında Carlo Ancelotti'ye rest çekti.
Bu mücadelede forma şansı bulamadığı için isyan eden milli oyuncunun, Ancelotti'ye sert bir çıkış yaptığı iddia edildi.
Haberde şu ifadeler kullanıldı:
"Atletico Madrid ve Real Madrid arasında oynanan Madrid derbisi hiç şüphesiz İspanyol futbolu için yaşanabilecek en kötü senaryolardan biriydi, çünkü son derece tartışmalı ve büyük sorunlarla dolu bir geceydi."
"Ancak görünen o ki, kişisel düzeyde, özellikle bir oyuncu, genç Türk oyuncu Arda Güler, tek bir dakika bile oynamadığı için maçtan çok mutsuz ayrıldı ve doğrudan Ancelotti'ye gitti."
"Arda Güler, Ancelotti'ye şunları söyledi:"
"Hocam, eğer seviyemin yeterli olmadığını düşünüyorsanız ayrılacağım."
Arda bu şekilde İtalyan hocaya , onun tarafından takdir edilmediğini hissettiğini ve yakın gelecekte süre bulamaması durumunda bir çıkış yolu arayacağını açıkça ifade etti.