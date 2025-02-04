Arda Kardeşler yabancı VAR'ı çıldırttı: İşte o konuşma

Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtları açıklandı. Göztepe-Alanyaspor maçında VAR'a üç kez giden hakem Arda Kardeşler'e yabancı VAR hakeminin tepki gösterdiği ortaya çıktı.

1 /5 Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtları açıklandı.

2 /5 5 MAÇTA VAR'A GİDİLDİ Hakemler, TÜMOSAN Konyaspor-Bodrum FK, Eyüpspor-Kasımpaşa, Hatayspor-Antalyaspor, Göztepe-Alanyaspor ve Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçlarında VAR monitörüne gitti.

3 /5 Göztepe-Alanyaspor maçını yöneten hakem Arda Kardeşler, karşılaşmada üç kez VAR'a gitmişti.

4 /5 Açıklanan kayıtlarda maçta görev alan Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit'in orta hakem Arda Kardeşler'e sinirlendiği ortaya çıktı.