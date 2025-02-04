Arda Kardeşler yabancı VAR'ı çıldırttı: İşte o konuşma

Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtları açıklandı. Göztepe-Alanyaspor maçında VAR'a üç kez giden hakem Arda Kardeşler'e yabancı VAR hakeminin tepki gösterdiği ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig 22. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtları açıklandı.
5 MAÇTA VAR'A GİDİLDİ
Hakemler, TÜMOSAN Konyaspor-Bodrum FK, Eyüpspor-Kasımpaşa, Hatayspor-Antalyaspor, Göztepe-Alanyaspor ve Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçlarında VAR monitörüne gitti.
Göztepe-Alanyaspor maçını yöneten hakem Arda Kardeşler, karşılaşmada üç kez VAR'a gitmişti.
Açıklanan kayıtlarda maçta görev alan Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit'in orta hakem Arda Kardeşler'e sinirlendiği ortaya çıktı.
Polonyalı VAR hakemi Pawel Pskit, Arda Kardeşler'e şu sözlerle tepki gösterdi;
"Arda, Arda. Sana inceleme öneriyorum. Elle oynama değil. Omuz. Bu adama ne oluyor?"