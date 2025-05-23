Arda Turan'ın yerine sürpriz isim

Süper Lig ekibi Eyüpspor’dan ayrılacak olan Arda Turan'ın yerine teknik direktörlük koltuğu için iki isim ön plana çıktı. Yerli teknik adamın bir adım önde olduğu öğrenildi.

1 /5 Eyüpspor’da önemli bir ayrılık yaşanıyor. Teknik direktör Arda Turan, yeni sezonda görevine Ukrayna’da devam edecek.

2 /5 Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı. Genç teknik adam, Ukrayna ekibinden yıllık 2 milyon euro ücret alacak. Eyüpspor ise bu anlaşmadan transfer bedeli elde edecek.

3 /5 Arda Turan’ın vedasının ardından Eyüpspor’da teknik direktörlük koltuğu için iki isim öne çıkıyor.

4 /5 Yönetim, Selçuk İnan ve Albert Riera üzerinde duruyor. Her iki teknik adamla da görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.