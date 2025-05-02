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Manchester United finale göz kırptı | ÖZET

Manchester United finale göz kırptı | ÖZET

10:052/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Manchester United deplasmanda Athletic Bilbao’ya konuk oldu. Karşılaşma İngiliz ekibinin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller Casemiro ve Bruno Fernandes’den geldi. Athletic Bilbao - Manchester United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Athletic Bilbao'ya konuk olan Manchester United, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri; 30. dakikada Casemiro ve 37 (P) ile 45. dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.


BILBAO UZUN SÜRE 10 KİŞİ KALDI

UEFA Avrupa Ligi finalinin oynanacağı San Mames Stadı'nın sahibi olan Athletic Bilbao ise 35. dakikada Dani Vivian'ın gördüğü kırmızı kart sonrası uzun süre 10 kişi kaldı.


TOTTENHAM EVİNDE HATA YAPMADI


Gecenin bir diğer yarı final karşılaşmasında Bodo-Glimt'i ağırlayan Tottenham, evinde sürprize izin vermedi ve rakibini 3-1'lik skorla geçerek büyük avantaj elde etti.


İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Brennan Johnson, 34. dakikada James Maddison ve 61. dakikada Dominic Solanke (P) attı. Norveç ekibinin tek golünü ise 83. dakikada Ulrik Saltnes attı.

İŞTE RÖVANŞ TARİHLERİ


Turu geçenin finale yükseleceği Manchester United - Athletic Bilbao ve Bodo/Glimt - Tottenham rövanş mücadeleleri 8 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.


Athletic Bilbao 0-3 Manchester United Maç Özeti


Athletic Bilbao - Manchester United maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

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