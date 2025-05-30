Avrupa'dan en çok gelir elde eden Türk takımı açıklandı

UEFA, bu sezon organizasyonlarına katılan takımlara dağıttığı para ödülünü duyurdu. Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir'in kasasına giren miktar belli oldu.

1 /7 UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir'in kasasına giren para belli oldu.

2 /7 Football Meets Data, Avrupa'da mücadele eden kulüplerin bu sezon kazandığı toplam para ödülüne dair raporunu açıkladı.

3 /7 Buna göre Konferans Ligi'nde lig aşamasını 26. sırada tamamlayan Başakşehir kasasına 7.4 milyon Euro koydu.

4 /7 UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 28. sırada tamamlayan Beşiktaş ise 10.7 milyon Euro'luk para ödülü topladı.

5 /7 Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a elenen Fenerbahçe, 15.9 milyon Euro'luk gelir elde etti.

6 /7 Football Meets Data'ya göre bu sezon UEFA organizasyonlarında en fazla para ödülü kazanan Türk takımı ise Galatasaray.