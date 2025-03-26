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Avrupa’nın parlayan yıldızı için bomba transfer iddiası

Avrupa’nın parlayan yıldızı için bomba transfer iddiası

11:3626/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Viktor Gyökeres’in yükselen performansı, Avrupa’nın dev kulüplerinden birinin radarına takıldı. İsveçli forvet için transfer görüşmelerinin başladığı ve önümüzdeki haftalarda sonuçlanabileceği konuşuluyor. 75 milyon Euro’ya yakın bir bonservisle yeni bir maceraya atılmaya hazırlanan Gyökeres, bu sezonki 40 gol ve 10 asistlik istatistikleriyle göz kamaştırıyor.

Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarından Viktor Gyökeres'in yeni adresi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.


FourFourTwo'nun haberine göre; İngiliz devi Arsenal, İsveçli forvet için girişimlere başladı. Haberde, ileriki haftalarda transferi gerçekleştirmeyi hedefleyen Londra ekibinin Sporting ile temasa geçeceği belirtildi.


Ayrıca SportWitness, Gyökeres'in yaklaşık olarak 75 milyon Euro'ya takımdan ayrılabileceğini belirtti.


Öte yandan FourFourTwo'daki haberde Arsenal'in ilk hedefinin İsveçli oyuncunun yanı sıra, Newscastle United'dan Alexander Isak ile RB Leipzig'den Benjamin Sesko olduğu vurgulandı.


GYÖKERES BU SEZON ALEV ALEV



Bu sezon Portekiz ekibi ile 41 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda toplamda 40 gol atıp 10 asist yapma başarısı gösterdi.


#Viktor Gyökeres
#Arsenal
#Premier Lig
#Sporting Lizbon

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