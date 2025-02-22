Berke Özer için resmi açıklama: Onlarla anlaştık

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulaksız, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş büyük ve saygı duyduğumuz bir camia. Bugün Beşiktaş'ı en güzel şekilde ağırladık. Bizden daha iyi bir oyunla 3-1 gibi net bir skorla galip geldiler. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı sezon başından bu yana gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sezon başı itibarıyla kümede kalmak için kurulmuş bir kadromuz var. İlk yarıda topladığımız 33 puanla bu anlamda ciddi mesafe kat etmiştik. Bugün itibarıyla da 40 puanla, matematiksel olarak da 1 galibiyete ligde kalmayı garantileyeceğiz. İlk yarıda topladığımız puanlar ligde kalmanın yanında ilk dörtte kalıp Avrupa kupalarına katılabilir miyiz hayalini beraberinde getirdi" diye konuştu.