Beşiktaş-Bodrum FK maçının VAR kayıtları açıklandı: İzleyip kararını değiştirmemişti

Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Bodrum FK maçının VAR kayıtları açıklandı. Bodrum FK'nın penaltı beklediği pozisyonda VAR incelemesi gerçekleşmiş, hakem Mehmet Türkmen kararından vazgeçmemişti. İşte Beşiktaş-Bodrum FK maçının VAR kayıtları...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını açıkladı.
Hakem Mehmet Türkmen, Beşiktaş - Bodrum FK maçında VAR tavsiyesi üzerine monitöre gitmişti. Türkmen, pozisyonu inceledikten sonra kararını değiştirmemişti.
Bodrum FK'nın geliştirdiği atakta Taylan Antalyalı topu kaleye gönderdi. O sırada Beşiktaşlı Uduokhai, rakibinin ayağına bastı. Pozisyon sona erdikten sonra hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemi Erkan Engin tarafından potansiyel penaltı pozisyonu için monitöre çağırılmıştı.
İŞTE BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇININ VAR KAYITLARI
VAR: "Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."
Mehmet Türkmen: "Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş."
Mehmet Türkmen: "14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım."
VAR: "Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin."