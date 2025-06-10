Beşiktaş transferde maliyete takıldı: Yıldız futbolcuya ret!

Son olarak, İsviçre milli takımı ve Leverkusen forması giyen 32 yaşındaki Granit Xhaka önerildi, ancak İsviçreli oyuncunun yıllık maliyetinin 13-15 milyon Euro'ya ulaştığı için siyah beyazlılar bu teklifi öneriyi aşamasında reddetti.



