Beşiktaş transferde maliyete takıldı: Yıldız futbolcuya ret!

Beşiktaş, 2024-25 sezonu için orta saha transferinde hareketli günler geçiriyor. Siyah-beyazlılara Bayer Leverkusen formasıyla Bundesliga’da dikkat çeken İsveçli orta saha oyuncusu Granit Xhaka önerildi. Beşiktaş’tan yıldız oyuncuya veto geldi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 2 yıldız ismi gündemine aldı.
beIN SPORTS’un haberine göre; Beşiktaş'ta sağ bek transferi için gündeme Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Osayi Samuel geldi.
27 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile yapılan ilk görüşmeler olumlu ilerledi.
Oyuncunun Türkiye'de kalma isteği, bu transferde önemli bir faktör oynuyor.
Orta saha transferinde ise deneyimli ve önemli yıldız isimler Beşiktaş'ın gündemine geliyor.
Son olarak, İsviçre milli takımı ve Leverkusen forması giyen 32 yaşındaki Granit Xhaka önerildi, ancak İsviçreli oyuncunun yıllık maliyetinin 13-15 milyon Euro'ya ulaştığı için siyah beyazlılar bu teklifi öneriyi aşamasında reddetti.
Önümüzdeki hafta Beşiktaş'ta transfer ile ilgili daha somut adımların atılması bekleniyor.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri 20 milyon euro olan oyuncunun sözleşmesi 2028’e kadar devam ediyor.