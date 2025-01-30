Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Twente’ye konuk olacak. MHC Arena’da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç tabi ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal, Twente mücadelesinde görev yapamayacak. Ndour ise hastalığı sebebiyle kadroda bulunmuyor. Peki, Beşiktaş’ta Twente maçında ilk 11’de kimler var? İşte Twente - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /13 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2 /13 Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.



3 /13 Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.



4 /13 Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.



5 /13 "Kara kartal" oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.



6 /13 Siyah-beyazlı takım, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta güçlük çekti.

7 /13 UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayan Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile oynadığı iki maçta kalesinde 4 gol gördü.

8 /13 Adını lig aşamasına yazdıran ve 2 mağlubiyetle başlayan "Kara kartal" oynadığı 7 karşılaşmada 10 attı. Siyah-beyazlılar, söz konusu 7 mücadelede 14 de gol yedi.

9 /13 Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada toplam 18 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, rakiplerinin de aynı sayıda golüne ise engel olamadı.



10 /13 Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde gol yemediği tek müsabaka, deplasmanda 1-0 kazanılan Lyon maçı olarak kayıtlara geçti.



11 /13 UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.

12 /13 BEŞİKTAŞ’TA TWENTE MAÇINDA SAKAT VE CEZALILAR KİMLER? Beşiktaş'ta tedavileri süren Paulista, Tayyip Sanuç, Emrecan Terzi ve Necip Uysal, Twente mücadelesinde görev yapamayacak. Ndour ise hastalığı sebebiyle kadroda bulunmuyor.

