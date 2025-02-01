Beşiktaş'a kötü haber! Solskjaer ve 3 oyuncu idmana katılmadı

Beşiktaş, antrenmanın Erling Moe yönetiminde gerçekleştiğini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:





"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer’in iki günlüğüne ülkesi Norveç’te olması nedeniyle bugünkü antrenman, Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi."