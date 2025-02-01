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Beşiktaş'a kötü haber! Solskjaer ve 3 oyuncu idmana katılmadı

Beşiktaş'a kötü haber! Solskjaer ve 3 oyuncu idmana katılmadı

14:371/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'de 22. haftayı bay geçen Beşiktaş'ın bugünkü idmanına Norveç'e giden teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve sakatlıkları bulunan 3 oyuncu katılmadı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 22. haftayı bay geçen Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların son idmanına, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve sakatlıkları bulunan 3 oyuncu katılmadı.

Beşiktaş, antrenmanın Erling Moe yönetiminde gerçekleştiğini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:


"Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer’in iki günlüğüne ülkesi Norveç’te olması nedeniyle bugünkü antrenman, Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi." 

"Takımımızın antrenmanına; sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zaynutdinov katılmadı."

"Sağ hamstring tendon yaralanması nedeniyle tedavi süreci devam eden Tayyip Talha Sanuç ise sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü."

#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Ciro Immobile
#Rafa Silva

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