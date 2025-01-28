Beşiktaş'ın Cengiz Ünder transferinde son dakika gelişmesi: İmza atacak mı?

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmaya hazırlanıyordu Fakat bu transfer konusunda son dakika gelişmesi yaşandı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah beyazlı kulüp, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istiyordu.
Hatta Beşiktaş, bu transferi bitirme aşamasındaydı.
Fakat Beşiktaş'ın Cengiz Ünder transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.