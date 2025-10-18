Yeni Şafak
Beşiktaş'ın efsane isminden Sergen Yalçın'a sert sözler: Çok sinirlendi

Haber Merkezi
20:5018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybetti. Mücadele sonrasında Beşiktaş efsanesinden, teknik direktör Sergen Yalçın'a sert sözler geldi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Mücadelenin ikinci yarısında siyah beyazlılar, Cengiz Ünder ile 1-0 öne geçti.

Fakat Beşiktaş, 79 ve 81'de yediği gollerle, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma sonrasında Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Nihat Kahveci, Kontra Spor'da mücadeleyi değerlendirdi. Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Rahat Beşiktaş kazanır hüviyetinde bir maç beklenirken, klasik Beşiktaş hastalığı; topu rakibe verme, geriye yaslanma, bireysel hatalar ve yenilen 2 gol."

"Milli arada ne çalıştı Beşiktaş? Sergen Hoca bu kadroyu kurmadı, Sergen Hoca bu transferleri yapmadı ama 15 gün ne çalıştınız? 50. dakikadan sonra takım gitmiyor. 15 günde toparlarsın."

"Beşiktaş formasını koy; başkan olmasın, yönetim olmasın, teknik direktör olmasın 8 maçta 13 puan alır ya! Beşiktaş forması alır tek başına."

"Mert Günok bu sene zaten iyi oynamıyor, milli takımda da kaptırdı formayı. Konsantrasyon eksikliği var, bir de üzerine kaptanlığı alıyorsun. O zaman Ersin ile başla hocam. Zaten şampiyon olduğun kadroda Ersin oynuyordu."

"Niye Ersin ile başlamıyorsun? Milli takım arasında vahiy mi geldi? Bugüne kadar kaleci kaptandı, vahiy mi geldi?"

