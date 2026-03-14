Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesi iki eksik

Beşiktaş Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Siyah-beyazlıların bu karşılaşma öncesi iki eksiği bulunuyor. İşte detaylar...
Ligde oynadığı 25 karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 46 puanla haftaya 4. sırada girdi. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Ankara temsilcisi, topladığı 25 puanla 12. basamakta kendine yer buldu.
Beşiktaş, sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakada Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olmuştu.
Eksikler
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte savunma oyuncusu Emirhan Topçu ile forvet El Bilal Toure sakatlıklarını atlattı ve antrenmanlara çıkmaya başladı. Hazır olmayan iki futbolcunun müsabakada forma giymesi beklenmiyor.