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Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması başladı! İlk ayrılık netleşti

Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması başladı! İlk ayrılık netleşti

13:438/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
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Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda sürüyor. Siyah-beyazlılarda sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu.

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktör Solskjaer ve scout direktörü Eduard Graf, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıda artık takıma 30 yaş ve üzeri futbolcu transfer edilmemesi politikasının devam etmesi gerektiği kararı verildi.

Takımın yaş ortalaması düşürülürken artık Beşiktaş'ta transfer edilecek futbolcuların 28 yaşını geçkin olmamasına dikkat edilecek.

Siyah-beyazlılar bu ölçütlerde yeni sezonda kendini kanıtlamış 2 yıldız futbolcuyu transfer edecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş'ta sezon sonunda yolların ayrılacağı ilk isim ise çok net.

Siyah-beyazlıların kesin olarak Ciro Immobile ile vedalaşacağı aktarıldı.

#Beşiktaş
#Ciro Immobile
#Ole Gunnar Solskjaer

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