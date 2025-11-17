Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva şartı! Bonservis istemeyecekler

09:2817/11/2025, Pazartesi
Beşiktaş'ta devam eden Rafa Silva krizine çözüm aranıyor. Siyah-beyazlı kulübün, oyuncuyla ilgilendiği öne sürülen Benfica'ya sürpriz bir teklif götüreceği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta son dönemin ana gündem maddesi olan Rafa Silva ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Menajerinin Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıkladığı Portekizli yıldız için siyah-beyazlıların Benfica ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Devre arasında Portekizli futbolcu ile yollarını ayırmak isteyen yönetimin Benfica'ya Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü transferlerinden kalan borcu azaltmak amacıyla "Rafa Silva'dan para almayalım, siz de borçtan düşün teklifi" yapacağı da gelen haberler arasında.

Takvim'de yer alan habere göre Portekiz ekibiyle yapılan görüşmelerin ilerleyen günlerde hız kazanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'nın devre arasına kadar olan bölümde forma giymesi halinde nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu.

Bu sezon 16 maçta forma giyen Rafa 5 gol, 3 asiste imza attı.

