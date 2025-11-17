Beşiktaş'tan Benfica'ya Rafa Silva şartı! Bonservis istemeyecekler

Beşiktaş'ta son dönemin ana gündem maddesi olan Rafa Silva ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Menajerinin Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini açıkladığı Portekizli yıldız için siyah-beyazlıların Benfica ile görüşmelere başladığı öğrenildi.