UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Madrid'e kupayı getiren golleri 74. dakikada Carjaval ve 83. dakikada Vinicius JR kaydetti. Milli oyuncular Arda Güler ile Salih Özcan karşılaşmada süre almadı. Real Madrid forması giyen Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Borussia Dortmund - Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 11 UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

2 / 11 Madrid'e galibiyeti getiren golleri dakika 74' Carvajl ve 83' Vinicius Jr attı.

3 / 11 Milli oyunculardan Arda Güler ile Salih Özcan karşılaşmada süre almadı.

4 / 11 Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

5 / 11 Carjaval'in gol vuruşu.

6 / 11 Son düdüğün ardından Real Madrid oyuncularının tarifsiz duygu yaşadıkları an.

7 / 11 Real Madrid bu şampiyonluğun ardından toplamda 15. kez kupayı müzesine götürdü.

8 / 11 İşte o an.

9 / 11 Carlo Ancelotti, Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyon olan tek, Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör oldu.

10 / 11 Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid 15 şampiyonluğuyla zirvede yer alıyor.