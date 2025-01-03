Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Cenk Tosun Süper Lig ekibini reddetti

Cenk Tosun Süper Lig ekibini reddetti

09:473/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
<p><br></p><p><br></p>

Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli golcünün, Süper Lig ekibini geri çevirdiği ifade edildi.

Gaziantep FK'nın, Fenerbahçe'de fazla süre bulamayan Cenk Tosun'u ocak ayında kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Tecrübeli golcünün, Süper Lig ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Yapılan zirvede 33 yaşındaki futbolcunun, kırmızı-siyahlı takıma gitmeye sıcak bakmadığı için teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Antrenmanlarda çok çalışan Cenk'in, Mourinho'nun gözüne girip sarı-lacivertli formayla goller atmak istediği biliniyor.

Sezonun ikinci yarısında fazla şans bulmayı hedefleyen deneyimli forvetin, takımdan ayrılma düşüncesinin olmadığı da gelen bilgiler arasında.

Cenk Tosun, bu sezon sarı-lacivertliler ile 9 resmi maçta oynadı ve toplamda sadece 97 dakika süre alabildi.

#Cenk Tosun
#Fenerbahçe
#Transfer

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 yılında ödenecek SED kalemleri değişti! 65 yaş aylığı, engelli, evde bakım maaşı, kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?