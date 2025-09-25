Yeni Şafak
Cimbom devler arasında: Avrupa’nın en skorer takımı!

07:5625/09/2025, Perşembe
Trendyol Süper Lig’in son üç sezon şampiyonu Galatasaray, 2025/26 sezonuna fırtına gibi başladı ve 8 büyük ligde devlerin arasına girdi.

Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da ligde hızlı bir giriş yaptı.


Ligde son olarak Konyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar yoluna namağlup devam etti.

6 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın 8 büyük liginde puan kaybetmeyen 5 takımdan biri oldu.

Portekiz'de Porto da 6'da 6 yaparken, Real Madrid ile Liverpool oynadığı 5 maçı kazandı. 

Bayern Münih 4'te 4 ile Almanya Bundesliga'da kayıpsız devam ediyor.


Bu sezon da golcü kimliğiyle öne çıkan Galatasaray attığı 18 golle birlikte, Bayern Münih'in yanısıra Avrupa'nın en skorer takımı konumunda yer alıyor.


#Galatasaray
#Avrupa
#Şampiyonlar Ligi
#Süper Lig
