Collina: Türkler benimle hiç kaybetmedi

Hızlı ve adil karar alma, baskı altında soğukkanlı kalma ve oyuna yeniden dönmenin önemine vurgu yapan Collina, "Üst düzey takımların maçlarında baskı altında oluyorsunuz. Bir karar vermeniz lazım ancak karar verirken de zamanınız yok. Bir saniyede bir karar vermeniz gerekiyor, vereceğiniz karar hem kendiniz hem de oyuncular için çok önemli. Ülkeler için de çok önemli. Kararınıza göre bir takım kazanıyor ya da kaybediyor. Tüm bunlar tek bir düdüğe bakıyor. En önemlisi zorlu göreve hazır olmanız gerekiyor. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor. Ben çok çalıştım çünkü iyi bir karar için şansa güvenemezsiniz. Olup bitene hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yeteneğinize güvenemezsiniz, çalışmalısınız. Tembel olmayın" uyarılarında bulundu.