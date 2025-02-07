Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynadığı maçta 3 stoperi birden sakatlandı. Sarı-lacivertlilerde bu durum krize neden olurken Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sahalardan uzak kalma süreleri belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de şubat ayındaki yoğun fikstür öncesi yaşanan sakatlıklar teknik heyetin planlarını bozdu.
Hafta sonunda Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak olan Süper Lig karşılaşmasında tedavileri süren Mert Müldür ve Livakovic'e 3 sakat daha eklendi.
Önceki gün Erzurumspor'la oynanan ve 5-0 kazanılan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında maçı tamamlayamayarak oyundan çıkan Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek ile ilgili kötü haber geldi.
CARLOS 1 AY OYNAMAYACAK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde, Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında, Yusuf'un ise sol diz yumuşak dokusunda yaralanma tespit edildi.
Carlos'un en az 1 ay, Djiku'nun 2 hafta, Yusuf'un da 7 ila 10 gün arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
52. dakikada Djiku'nun yerine 55'te dahil olan Carlos 59'da sakatlanıp yerini Yusuf'a bırakmıştı. Yusuf da 71. dakikada sakatlığının ardından 75'te oyundan çıkmıştı.
Tedavisine başlanan Diego Carlos, sezonun kader maçı olarak görülen Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
EKSİKLER KRİZE DÖNÜŞEBİLİR
Teknik direktör Jose Mourinho'nun elinde stoper mevkiinde sadece Skriniar ve Çağlar Söyüncü kaldı. Stoperde de forma giyebilen Mert Müldür'ün de omzundaki çıkık nedeniyle tedavisi sürüyor.
Son 2 resmi maçta 90 dakika sahada kalan Skriniar'ın da maç kondisyonu eksiği bulunuyor.
Şubat ayındaki kritik sınavlar öncesinde Skriniar ve Çağlar'ın da sakatlık yaşaması ya da cezalı olması durumunda stoperdeki sıkıntı krize dönüşecek.