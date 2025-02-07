Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynadığı maçta 3 stoperi birden sakatlandı. Sarı-lacivertlilerde bu durum krize neden olurken Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sahalardan uzak kalma süreleri belli oldu. İşte detaylar...

1 /10 Fenerbahçe'de şubat ayındaki yoğun fikstür öncesi yaşanan sakatlıklar teknik heyetin planlarını bozdu.

2 /10 Hafta sonunda Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak olan Süper Lig karşılaşmasında tedavileri süren Mert Müldür ve Livakovic'e 3 sakat daha eklendi.

3 /10 Önceki gün Erzurumspor'la oynanan ve 5-0 kazanılan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında maçı tamamlayamayarak oyundan çıkan Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek ile ilgili kötü haber geldi.

4 /10 CARLOS 1 AY OYNAMAYACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Djiku'nun sağ uyluk arka adalesinde, Carlos'un sağ diz iç yan bağlarında, Yusuf'un ise sol diz yumuşak dokusunda yaralanma tespit edildi.



5 /10 Carlos'un en az 1 ay, Djiku'nun 2 hafta, Yusuf'un da 7 ila 10 gün arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

6 /10 52. dakikada Djiku'nun yerine 55'te dahil olan Carlos 59'da sakatlanıp yerini Yusuf'a bırakmıştı. Yusuf da 71. dakikada sakatlığının ardından 75'te oyundan çıkmıştı.

7 /10 Tedavisine başlanan Diego Carlos, sezonun kader maçı olarak görülen Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

8 /10 EKSİKLER KRİZE DÖNÜŞEBİLİR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun elinde stoper mevkiinde sadece Skriniar ve Çağlar Söyüncü kaldı. Stoperde de forma giyebilen Mert Müldür'ün de omzundaki çıkık nedeniyle tedavisi sürüyor.

9 /10 Son 2 resmi maçta 90 dakika sahada kalan Skriniar'ın da maç kondisyonu eksiği bulunuyor.