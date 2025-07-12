Drogba’dan müjde gibi Osimhen paylaşımı: ‘Geri döndü’

Galatasaray’ın efsanevi oyuncularından Didier Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı Osimhen paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Instagram hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Fildişi Sahilli eski futbolcu, Instagram’da Victor Osimhen ve kendisinin yer aldığı bir görsel çalışmayı paylaşarak, “Kral geri döndü. Sonsuza kadar Aslan” notunu düştü.
Bu paylaşım, Galatasaray’ın Napoli’den Osimhen’in bonservisini almak için sürdürdüğü transfer görüşmelerinde olumlu bir hava yaratırken, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Ancak Fabrizio Romano, Napoli’nin Galatasaray’ın 70 milyon euro’luk teklifini reddettiğini ve 75 milyon euro garanti ödeme talep ettiğini belirtti.
İşte Drogba'nın sosyal medya paylaşımı...