Dursun Özbek: Suç duyurusunda bulunduk

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili ilk kez konuştu. Yaşananların 'proje' olduğunu ifade eden Özbek, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Olayı biraz futbol dışına çıkarmak lazım"
"Adana Demirspor maçını tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirecek fazla bir şey yok. Olayın perde arkasını değerlendirmek gerekir. Olayı biraz futbol dışına çıkarmak lazım. Ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar, nasıl oynandığı, oyuncu performansı dışına taşırılmaya çalışılıyor. Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım, devamlı provakatif hareketler... Konunun amacını saptırmak suretiyle bambaşka yere taşınması, beni ve Galatasaray camiasını üzmektedir. Bu ülke marka değerine zarar veriyor. Bundan vazgeçmeliyiz. Bütün paydaşlara sesleniyorum, bu tavırlar Türk futboluna hizmet etmiyor ve geleceğini karartıyor. Bunu idrak edelim."
"Futbol sevdalısı Türk toplumunu bambaşka mecralara itecek şekilde yapılan yorumlar fayda getirmiyor. Yaşça futbol paydaşlarından daha büyük olduğumu düşünerek ve her şeyini bu memlekete borçlu olan bir kişi olarak, bir mesuliyet olarak görüyorum. Toplumun huzura ihtiyacı var. Herkes futbol sevdasını bambaşka yere taşıyacak bu tip hareketlerden vazgeçmesini istiyorum."
"Galatasaray'ı provoke etmek istiyorlar"
"Adana Demirspor maçından sonra olanlara bakın. Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezerek, bambaşka yorumlar ve suçlamalarla, Galatasaray'ı provoke etmek amacıyla söylemlerde de bulundular. Geçmişte de bunlar yapıldı."
"Artık yeter!"
"Türkiye'de huzur ve birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu dönemde, futbolun içine bu tip husumetleri sokacak söylemlerden kaçınmalıyız. Bütün paydaşlara sesleniyorum, artık yeter! Futbolun futbol gibi olması ve keyif vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ve bir ağabeyler, kardeşleri olarak şunu söylüyorum; artık bu tip tutumdan vazgeçelim. Bunun faydası yok, geçmiş yıllarda gördük. Sahada başarıyı yakalayan şampiyon oldu. Futbolu sportif amaçla yapan kişiler başarılı oldu."
"Suç duyurusunda bulunduk"
"Bambaşka olayları futbolun içerisine sokmanın hiçbir faydası yok. Herkesin söylediği gibi bizimde söylemlerimiz olabilir. O insanlar, şu, bu diyebiliriz ama bunlar geçmişte yapıldı ve fayda üretmedi. Denenmiş şeyleri deneyerek, farklı sonuçlar beklemeyelim. Provokasyona çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım. Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunların bir proje olduğunu daha önce de söyledim. Olayı aydınlatacak, Türk toplumunun önünde yapılacak söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya koyacak kurum Türk adaletidir. Dün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Olayların açıklığa kavuşması gerekiyor."
"Gerçeği ortaya koyacak kurum Türk adaletidir"
"Galatasaray'a söylenen sözlere verilecek cevap vardır ama bizim seviyemiz, bu tip seviyede söylemleri reddediyor. Bu projenin ne maksatla Türk kamuoyunun önüne koyulduğunun araştırmasını yapacak ve gerçeği ortaya koyacak kurum yüce Türk adaletidir. Bunun sonucunu beklemek zorundayız."
"Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Toplumu geren kişilerin ve olayların yanında Galatasaray olmayacaktır! İtidale ihtiyaç var. Tek amacımız Türk sporuna hizmet etmek."
"Galatasaray, Türkiye'ye en iyi anlamda sportif hizmet veren kurum olarak anılacaktır."
Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği
"Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım. Bu işe eğil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli."
"Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız"
"Murat (Sancak) Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Kendisiyle tanışıklığım bu seviyede. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil. Düzeltti mi, düzeltmedi mi bilmiyorum. Okan Hoca, bu ülkenin değeri. Bu kişi hakkında açıklama yaparken ve gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken, dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli."
"Avrupa'da final istiyoruz"
"Galatasaray'ın Avrupa'da hedefi her zaman bellidir. İnşallah Play-Off'u geçerek, finale kadar gitmeyi arzu ediyoruz. Takımda eksikleri tamamladık. Başarıya endeksli Galatasaray var. Futbolcularıma ve teknik ekibime, taraftarıma güveniyorum. Galatasaray'ın başarılı olacağına inanıyorum."