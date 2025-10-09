Yeni Şafak
Ederson'un yerine milli takıma çağrıldı: Dolandırıldığını sandı

13:539/10/2025, Perşembe
G: 9/10/2025, Perşembe
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Daha sonra ise ilginç bir an yaşandı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci Ederson'un antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Domenico Tedesco ise 32 yaşındaki eldivenin 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Brezilya milli takımının kadrosuna ise Nottingham Forest'ın kalecisi John Victor'u dahil edildi.

Kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı'na çağrılan 29 yaşındaki eldivenin ise bu haberi alınca büyük bir şok yaşadığı ortaya çıktı.

Victor, ESPN'e yaptığı açıklamada Brezilya Milli Takımı Genel Menajeri Sergi Dimas'tan gelen mesajı okuduğunda bunun bir dolandırıcılık olabileceğini düşündüğünü söyledi:

"Benim için eşsiz ve harika bir duyguydu. Maça gidiyordum ve otobüste haberi aldım. Şok oldum. Şaka olduğunu düşündüm. Sergio Dimas'ın numarası bende yoktu. Pasaportumu istediler ve ben de 'Vay canına, bu bir dolandırıcılık olabilir mi?' dedim"

#Fenerbahçe
#Ederson
#Brezilya
