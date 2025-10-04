Emre Belözoğlu maç sonu ateş püskürdü: ‘Türkiye’nin açık ara en kötü…’

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor’a 5-2 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Maç sonrası Teknik Direktör Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamalarda istifa sinyali verirken, oynanan oyuna ve hakeme sert tepki gösterdi.
“Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı. Ligin en yumuşak takımlarından biriydik geçen sene de bu sene de devam etti. Böylesine bir mağlubiyetin oluşmasında benim ve oyuncularımın performansı kadar bence Türkiye'nin açık ara en kötü hakeminin de performansı net şekilde belileyiciydi.
Ne kırmızı kartları gösterdi, 1. dakikadan itibaren net şekilde hissettirdi. Burada Rizespor'u ayakta tuttu. Bizim 5 golde 4 tane bireysel hatamız var. Bu bireysel hataların altında yatan şey sadece oyuncuların performansı özelinde değerlendirilmemeli. Benim de kendi adıma çıkarmam gereken paylar var.
Başkanla konuşup gereğini yapacağım. Antalyaspor taraftarı hiç merak etmesin. Bize karşı bakışı 2-3 haftadır hissediyorum Antalya'da.”
"Gördüğüm oyuncu grubunun enerjisi, oyuna sadakati en düşük 90 dakikaydı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Taraftardan bu anlamda özür diliyorum, sorumluluğu alıyorum. Dört net bireysel hata var. Bu anlamda sorumluluk bende. Bu kadar net bireysel hataların olduğu yerde bence radikal kararların alınması gerekiyor ya oyuncu bazlı ya da teknik adam bazlı.
Ben bu anlamda gerekli konuşmayı Sayın Başkanımızla yaptım, yapmaya devam edeceğim. Bu anlamda sorumluluğu almak istediğimi kendisine ilettim. Kendisiyle görüşeceğim. Bugün yaşamış olduğumuz skordan öte net bir dibe vuruş.
Bununla alakalı sorumluluğu alarak doğru hareket etmemiz gerekiyor. Bunu da beraber yola çıktığımız başkan ve birkaç yöneticimizle görüşmeden yapmak doğru olmaz diye düşünüyorum."
Belözoğlu, ligin başlamasıyla oluşan ortamda belli insanların kendilerine güvenmediğini net olarak gördüğünü vurguladı.
Onları da anladığını ifade eden Belözoğlu, "Söylemem gereken bugün bizim adımıza çok kötü bir performans vardı. Antalyaspor camiasına buradaki sorumluluğu alması gereken başlıca kişinin ben olduğumu söylemem gerekiyor." dedi.
Belözoğlu, bir gazetecinin "Konuşmalarınızdan sanki bir istifa izlemi mi söz konusu?" sorusu üzerine, "Başkanımızla görüşeceğiz. Başkanımızla gereğini yapmak adına onlarla beraber hareket etmem gerekiyor çünkü ben bu takımın kurulmasında en çok payı olan kişiyim. Bu anlamda sorumluluğu alırken, onları da zorda bırakmak istemiyorum. Futboldan da daha değerli ve önemlisi birbirimizi kırmadan bu anlamda kararlar almamız.
Başkanla helalleşmeden bu kararı almak istemiyorum. Bu ortamı oluşturan yerel kitlenin de amacına ulaştığın söyleyebilirim. Bu anlamda da benim yapabileceğim tek bir şey var. Burada başkanımızı ve yönetimimizi, bize inanan insanları üzmeden kırmadan en doğruyu yapmak. Bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.