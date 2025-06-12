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Emre Mor'dan sürpriz transfer! Temaslar başladı

Emre Mor'dan sürpriz transfer! Temaslar başladı

15:3612/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye dönen Emre Mor, sürpriz bir transfere imza atıyor. İşte ayrıntılar...

Geride bıraktığımız sezonu Eyüpspor'da kiralık geçiren Emre Mor, Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren Emre Mor'a sürpriz bir talip çıktı.


Sabah'ın haberine göre Emre Mor, eski kulübü Fatih Karagümrük ile temasta.

Emre Mor'un, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'e transferine sıcak baktığı haber detayında yer aldı.

Emre Mor, 2021-22 ve 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Fatih Karagümrük forması giymişti.

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