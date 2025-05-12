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En iyi Türk takımı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

En iyi Türk takımı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

16:4812/05/2025, Pazartesi
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Mayıs 2025'i baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yerleri belli oldu.

IFFHS, son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. NTV Spor'un derlediği habere göre ilk 30'da tek Türk takımı yer aldı. İşte dünyanın en iyi takımları...

1- Real Madrid

2- Barcelona

3- Inter (2 sıra yükseldi)

4- Arsenal (4 sıra yükseldi)

5- Liverpool (2 sıra yükseldi)

6- PSG (4 sıra yükseldi)

7- Bayern Münih (3 sıra geriledi)

8- Borussia Dortmund (3 sıra yükseldi)

9- Bayer Leverkusen (6 sıra geriledi)

10- Atalanta (4 sıra geriledi)

27- FENERBAHÇE (4 sıra geriledi)

40- GALATASARAY (12 sıra yükseldi)

88- BEŞİKTAŞ (3 sıra geriledi)

128- TRABZONSPOR (49 sıra yükseldi)


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