En iyi Türk takımı açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Mayıs 2025'i baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da yerleri belli oldu.

1 /15 IFFHS, son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. NTV Spor'un derlediği habere göre ilk 30'da tek Türk takımı yer aldı. İşte dünyanın en iyi takımları...

2 /15 1- Real Madrid

3 /15 2- Barcelona

4 /15 3- Inter (2 sıra yükseldi)

5 /15 4- Arsenal (4 sıra yükseldi)

6 /15 5- Liverpool (2 sıra yükseldi)

7 /15 6- PSG (4 sıra yükseldi)

8 /15 7- Bayern Münih (3 sıra geriledi)

9 /15 8- Borussia Dortmund (3 sıra yükseldi)

10 /15 9- Bayer Leverkusen (6 sıra geriledi)

11 /15 10- Atalanta (4 sıra geriledi)

12 /15 27- FENERBAHÇE (4 sıra geriledi)

13 /15 40- GALATASARAY (12 sıra yükseldi)

14 /15 88- BEŞİKTAŞ (3 sıra geriledi)