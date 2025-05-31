Erden Timur'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Osimhen yanıtı

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim Victor Osimhen oldu. Sarı-kırmızılıların eski yönetici Erden Timur, taraftarı heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

1 /7 Süper Lig'de sezonun son maçına çıkan şampiyon Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti.

2 /7 Sarı-kırmızılılar, rakibini Mertens (p) ve Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonu 95 puanla kapattı.

3 /7 Öte yandan Napoli'den kiralanan Osimhen, attığı 26 golle sezonu gol kralı ünvanıyla tamamladı.

4 /7 Nijeryalı yıldızın takımdaki geleceği ile ilgili tartışmalar sürüyor.

5 /7 Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, Victor Osimhen'in geleceğiyle alakalı Ekol TV'nin sorusunu yanıtladı.

6 /7 Erden Timur'a "Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?" sorusu soruldu. Timur bu soruya "İnşallah. Herkes bu kadar istiyor, inşallah" cevabını verdi.