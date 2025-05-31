Erden Timur'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran Osimhen yanıtı

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim Victor Osimhen oldu. Sarı-kırmızılıların eski yönetici Erden Timur, taraftarı heyecanlandıran bir açıklama yaptı.
Süper Lig'de sezonun son maçına çıkan şampiyon Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibini Mertens (p) ve Osimhen'in golleriyle 2-0 mağlup ederek sezonu 95 puanla kapattı.
Öte yandan Napoli'den kiralanan Osimhen, attığı 26 golle sezonu gol kralı ünvanıyla tamamladı.
Nijeryalı yıldızın takımdaki geleceği ile ilgili tartışmalar sürüyor.
Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, Victor Osimhen'in geleceğiyle alakalı Ekol TV'nin sorusunu yanıtladı.
Erden Timur'a "Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?" sorusu soruldu. Timur bu soruya "İnşallah. Herkes bu kadar istiyor, inşallah" cevabını verdi.
Bu yanıt sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar heyecanlandı.