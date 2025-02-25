Eski futbolcu derbi sonrası Galatasaraylı yıldızları topa tuttu

"Türkiye'de futboldan anlayan bir kişi ilk yarıda oynanan futboldan memnun değildir. 500 milyon euro harcadınız, bir tane pozisyon çıkmaz mı? Bazı futbolcular hiç yok, Barış Alper Yılmaz hiç yok. Rizespor maçındaki Frankowski bu muydu ya? Ben şokum, sarı-lacivertli formadan oynadı."



