Eski futbolcu derbi sonrası Galatasaraylı yıldızları topa tuttu

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Derbinin ardından ünlü yorumcu ve eski futbolcu maçı değerlendirdi. Tecrübeli isim Galatasaraylı yıldızları topa tuttu. İşte detaylar.
Nihat Kahveci, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki sessiz derbiyi yorumladı.
Kahveci: "Sessizlik protestosu yapsam yeridir. Maçtan memnun olan bir kişi var mı? İki kişi var, Okan Buruk ve Mourinho memnun. O nasıl bir ilk yarı?"
"Türkiye'de futboldan anlayan bir kişi ilk yarıda oynanan futboldan memnun değildir. 500 milyon euro harcadınız, bir tane pozisyon çıkmaz mı? Bazı futbolcular hiç yok, Barış Alper Yılmaz hiç yok. Rizespor maçındaki Frankowski bu muydu ya? Ben şokum, sarı-lacivertli formadan oynadı."
"Defansif anlamda bir sıkıntı yoktu iki takım adına da, "bol gollü olur" dedim, demez olaydım. Dünya derbisi değil mi, nasıl bir derbi? "Derbicik" bile çıkmaz. Benim adıma hayal kırıklığı. İki teknik direktör de mutlu."
"İzlediğim futboldan çok mutsuzum. Hakem maçın hakkını verdi, zor pozisyonu yoktu. Bir ara meşale yandı, ondan sonra hafif sendeledi. Bir ara durdurup, durdurmama arasında kaldı. Çok kritik pozisyon yoktu."
"Yurt dışından birine izlettir, ilk yarıda kapatır. Dünyanın en kötü filmini izler. Tarihe geçtiler, negatif istatistik anlamında. Bunu isteseler başaramaz. "