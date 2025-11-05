Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: İmzalar hazır

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: İmzalar hazır

Haber Merkezi
13:275/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyerinde yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Ivan Hasek'ten boşalan Çekya Milli Takımı teknik direktörlüğüne Fatih Terim'in getirilmesi bekleniyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, katıldığı bir yayında Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığını ifade etti.

Işık, "Hoca Çekya'ya gidiyormuş, öyle diyorlar. Ben gidiyor diye biliyorum." ifadelerini kullandı.

#Fatih Terim
#Galatasaray
#Çekya Milli Takımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 5 Kasım maç programı