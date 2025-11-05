Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu: İmzalar hazır

Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu. İmzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.
Son olarak Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, kariyerinde yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.
Ivan Hasek'ten boşalan Çekya Milli Takımı teknik direktörlüğüne Fatih Terim'in getirilmesi bekleniyor.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, katıldığı bir yayında Fatih Terim'in Çekya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlandığını ifade etti.
Işık, "Hoca Çekya'ya gidiyormuş, öyle diyorlar. Ben gidiyor diye biliyorum." ifadelerini kullandı.