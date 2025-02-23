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Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi öncesi skor tahmini

Felipe Melo'dan Fenerbahçe derbisi öncesi skor tahmini

12:4723/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
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Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu. Geçtiğimiz haftalarda futbol kariyerini noktalayan 41 yaşındaki Brezilyalı, derbinin sonucuna ilişkin bir skor tahmini yaptı.

Yaklaşık 1 ay önce futbolu bırakan Felipe Melo, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Asist Analiz'e açıklamalar yaptı. Derbinin zor geçeceğini ifade eden Felipe Melo, dev maçın sürprizlere açık olduğunu dile getirdi.

Buna karşın Galatasaray'ın evinde oynayacağını hatırlatan Melo, "Bence bu maçı Galatasaray kazanacak" dedi.

Derbi için skor verdi


Derbi için skor tahmini de yapan Felipe Melo, dev maçı Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını belirtti.

41 yaşındaki Brezilyalı eski futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 154 kez terletmiş 18 gol atarken 12 de asist kaydetmişti.

#Galatasaray
#Felipe Melo
#Fenerbahçe

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