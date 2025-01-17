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Fenerbahçe Diego Carlos ile anlaşma sağladı: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe Diego Carlos ile anlaşma sağladı: Sözleşme detayları belli oldu

Haber Merkezi
17:2717/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı lacivertli takım, Diego Carlos ile anlaşma sağladı. Peki Fenerbahçe Diego Carlos için Aston Villa'ya ne kadar bonservis ödeyecek? Fenerbahçe Diego Carlos'a ne kadar maaş ödeyecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Stoper çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, tecrübeli bir oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Birçok isimle masaya oturan sarı lacivertliler, Diego Carlos ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin hem Aston Villa'ya ödeyeceği bonservis ücreti hem de 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya ödeyeceği maaş belli oldu.

Fenerbahçe Diego Carlos için Aston Villa'ya ne kadar bonservis ödeyecek?

Fenerbahçe'nin, Aston Villa ile 7 milyon Euro + 3 milyon Euro bonuslarla el sıkıştığı öğrenildi.


Fenerbahçe Diego Carlos'a ne kadar maaş ödeyecek?

Sarı lacivertli takımın, Brezilyalı stopere de yıllık 3 milyon euro ödeneceği gelen haberler arasında yer alıyor.

#Fenerbahçe
#Diego Carlos
#Aston Villa

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