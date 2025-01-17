Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı lacivertli takım, Diego Carlos ile anlaşma sağladı. Peki Fenerbahçe Diego Carlos için Aston Villa'ya ne kadar bonservis ödeyecek? Fenerbahçe Diego Carlos'a ne kadar maaş ödeyecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

1 /5 Stoper çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, tecrübeli bir oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

2 /5 Birçok isimle masaya oturan sarı lacivertliler, Diego Carlos ile anlaşma sağladı.

3 /5 Fenerbahçe'nin hem Aston Villa'ya ödeyeceği bonservis ücreti hem de 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya ödeyeceği maaş belli oldu.

4 /5 Fenerbahçe Diego Carlos için Aston Villa'ya ne kadar bonservis ödeyecek? Fenerbahçe'nin, Aston Villa ile 7 milyon Euro + 3 milyon Euro bonuslarla el sıkıştığı öğrenildi.

