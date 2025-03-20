Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızı ikna etti: Transferde Jose Mourinho etkisi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızın transferini bitirmeye çok yaklaştı. Bu transferde Jose Mourinho'nun oldukça etkili olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de lige verilen arada gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Gelecek sezon için önemli yıldızları gündemine alan yönetimden flaş bir hamle geldi.
Sarı lacivertli takımın, dünyaca ünlü bir yıldızın transferini bitirme aşamasında olduğu öğrenildi.
A Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Adı Suudi Arabistan ekipleriyle de gündeme gelen yıldız oyuncu Heung-min Son için devreye girdi.
Jose Mourinho'nun da bu transfer için uğraştığı ve görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Koreli oyuncunun transfere sıcak baktığı bilinirken, Fenerbahçe'nin sezon sonunda Tottenham ile masaya oturacağı bildirildi.
Bu sezon Tottenham ile 40 maçta süre alan Heung-min Son, 11 gol ve 11 asistle oynadı.
32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon euro.