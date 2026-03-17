Fenerbahçe Kulübü yıldız oyuncuyu unuttu!

Fenerbahçe kalecisi Ederson ile Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Sarı-kırmızılı kulüp Sara için peş peşe paylaşımlar yaparken, sarı-lacivertlilerin tavrı dikkati çekti.
Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Konfederasyonu’nun merkezinde düzenlenen toplantıda Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık karşılaşmalarının aday kadrosunu duyurdu.
Kadrodaki Süper Lig temsilcileri ise Fenerbahçeli kaleci Ederson ile Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara oldu.
Sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Ederson, kariyerinde 31. kez Brezilya Milli Takımı kalesini korumaya hazırlanıyor.
Galatasaray’ın 26 yaşındaki futbolcusu Gabriel Sara ise kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.
Galatasaray, Gabriel Sara’nın ilk kez Brezilya Milli Takımı’na çağrılmasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından iki ayrı paylaşım yaptı.
Fenerbahçe’nin ise Ederson’un milli takıma davet edilmesine ilişkin herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.
Daha önce teknik direktör Domenico Tedesco’nun Ederson’u kadro dışı bırakmak istediği ancak yönetimin buna izin vermediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe’nin Ederson’la ilgili paylaşım yapmaması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.
Öte yandan Brezilyalı kaleci Ederson, bugün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına ilk 11’de başladı.