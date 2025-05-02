Fenerbahçe Milan Skriniar’ı kaptırıyor: İtalya’dan dev rakip!

Devre arasında PSG’den Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer olan Milan Skriniar için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı yıldız futbolcuya İtalya Serie A devi talip oldu. Detaylar haberimizde.

1 /5 Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'a İtalya Serie A'dan talip çıktı.



2 /5 Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Lazio yaz transfer döneminde savunma oyuncularında önemli değişikliklere imza atacak.



3 /5 Haberde, İtalyan ekibinin transfer listesinde Milan Skriniar'ın da yer aldığı belirtildi.



4 /5 İtalyan basınındaki haberin detaylarında, Skriniar'ın kazandığı yıllık ücretin de transfer için dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğu kaydedildi.

