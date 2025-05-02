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Fenerbahçe Milan Skriniar’ı kaptırıyor: İtalya’dan dev rakip!

Fenerbahçe Milan Skriniar’ı kaptırıyor: İtalya’dan dev rakip!

14:472/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Devre arasında PSG’den Fenerbahçe’ye kiralık olarak transfer olan Milan Skriniar için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı yıldız futbolcuya İtalya Serie A devi talip oldu. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe'nin devre arasında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'a İtalya Serie A'dan talip çıktı.


Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Lazio yaz transfer döneminde savunma oyuncularında önemli değişikliklere imza atacak.


Haberde, İtalyan ekibinin transfer listesinde Milan Skriniar'ın da yer aldığı belirtildi.


İtalyan basınındaki haberin detaylarında, Skriniar'ın kazandığı yıllık ücretin de transfer için dikkat edilmesi gereken bir unsur olduğu kaydedildi.


Fenerbahçe'ye transferinden sonra 18 maçta süre bulan Skriniar, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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