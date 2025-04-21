Fenerbahçe seçim yolunda: İlk başkan adayı da ortaya çıktı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor berberliği sonrası başkan Ali Koç'u istifaya çağırdı. Eski yönetici Mahmut Uslu, "Algılarla kulüp yönetilmez" diyerek yönetimin derhal istifa etmesi gerektiğini ifade etti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sürpriz bir adaylık açıklaması geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.
Kayserispor'un 90+4. dakikada Talha Sarıaslan'la bulduğu golün ardından tribünler Başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti. Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maç sonrası "Kaybedilen 2 puan ağır bir hasar. Şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz. 6 hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor" dedi.
Bu arada Fenerbahçe eski yöneticisi Mahmut Uslu ise, "Algılarla kulüp yönetilmez. Kulübün ruhunu bitirdiler. Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir" diye konuştu.
Öte yandan eski yönetici Sadettin Saran cephesinden de flaş bir açıklama geldi.
Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın aktardığı bilgiye göre; Sadettin Saran'ın yakın arkadaşı, Fenerbahçeli iş insanı Ertan Torunoğulları, "İlk kongrede adayız" açıklamasını yaptı.
Sadettin Saran da sosyal medya hesabından bir taraftarın, "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey" çağrısına, "Olacağım" cevabını verdi.