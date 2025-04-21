Fenerbahçe seçim yolunda: İlk başkan adayı da ortaya çıktı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maç sonrası "Kaybedilen 2 puan ağır bir hasar. Şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Bu puan kaybıyla ilgili taraftarımızdan özür diliyoruz. Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz. 6 hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor" dedi.