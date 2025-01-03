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Talisca Fenerbahçe’ye gelince sistem değişecek

Talisca Fenerbahçe’ye gelince sistem değişecek

Haber Merkezi
09:533/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Anderson Talisca için günleri saymaya başladı. Sarı lacivertli takım, kısa süre içerisinde Talisca’yı İstanbul’a getirmek istiyor. Peki Talisca Fenerbahçe’ye gelince sistem nasıl olacak?

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için uğraş verdiği Anderson Talisca'nın kadroya katılması durumunda oyun sisteminde ve saha dizilişinde değişikliğe gidilecek.

Teknik direktör Jose Mourinho, 4'lü savunmada Brezilyalı futbolcuyu sağ kanatta ya da 10 numarada görevlendirmeyi planlıyor.

TaIisca sağ kanatta oynarsa Tadic yedek kulübesine çekilecek.

30 yaşındaki futbolcu 10 numarada oynarsa bu kez de Fred ile Szymanski ikilisinden biri kulübede yer alacak. 

Mourinho'nun, Talisca'nın 10 numarada oynadığı dizilişte Szymanski'yi 8 numarada merkez orta saha olarak görev vermeyi planladığı ve Amrabat-Szymanski ikilisine görev vereceği öğrenildi.

#Fenerbahçe
#Talisca
#Mourinho

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