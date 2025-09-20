Fenerbahçe yönetiminden sürpriz hamle! Tedesco'ya bir yardımcı daha

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Domenico Tedesco ile anlaşmaya varmıştı. İtalyan teknik adama sürpriz bir yardımcı daha geliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine Domenico Tedesco ile anlaşmaya varılmıştı.
İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak da kulübün eski futbolcularından Gökhan Gönül göreve getirilmişti.
Tedesco'ya bir yardımcı hoca daha geliyor. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Tedesco'nun yanına yardımcı antrenör olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de görev yapan Engin Yanova'yı getiriyor.
Daha önce Almanya'nın alt yaş kategorilerinde yardımcı antrenörlük yapan 48 yaşındaki isim Bavyera Federasyonu'nun da eğitim sorumlusuydu.